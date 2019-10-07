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Kardeş ülke Azerbaycan’dan tepki çekecek “Ezan“ kararı

Azerbaycan'da gelen şikayetler üzerine ezan bundan sonra çıplak sesle okunacak. Diyanet İşleri Başkanlığı görevindeki Kafkas Müslüman İdaresi konuyla ilgili açıklamasında "Bu ezanın yasaklanması değil. Sadece hoparlörü kaldırdık" ifadelerini kullandı.

DÜNYA 07.10.2019, 15:28
Kardeş ülke Azerbaycan’dan tepki çekecek “Ezan“ kararı
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AZERBAYCAN, ilginç sayılacak bir karara imza attı. Ülke, hoparlörden ezan okumayı yasakladı. Bundan sonra imam ve müezzinler, ezanı çıplak sesle okuyacak.

"SADECE HOPARLÖRÜ KALDIRDIK"

Bu kararın alınmasının ardında yatan sebep olarak ise; hasta ve çocukların rahatsız olması gösterildi. Diyanet İşleri Başkanlığı görevindeki Kafkas Müslüman İdaresi ise yaptığı açıklamada; "Halktan şikayet geldi. Bu ezanın yasaklanması değil. Sadece hoparlörü kaldırdık. Müezzinler, geçmiş yıllarda olduğu gibi minareden çıplak sesle ezan okumaya başladı." dedi.

"HRİSTİYAN DEVLETLER ÇAN SESİNİ YASAKLIYOR MU?"

Bu karar, Bakü'deki camilerde protesto edildi. Sultanali Camii cemaati, alınan karara "Ezanı duymak, ruhani vazifemizi anımsamak için önemli. Bu kadar gürültü varken; ezanı nasıl duyacağız? Hristiyan devletler çan sesini yasaklıyor mu? Bu yasak Ateist-Bolşevik uygulamalarını hatırlatıyor." diye tepki gösterdi.

İMAM YASAĞI SAVUNDU

Sultanali Camii İmamı İbrahim Yarıyev ise; "Biz Suudi Arabistan veya İran gibi din devleti değiliz. Demokratik bir devletiz. Rahatsız edilmemek isteyenlerin haklarına saygı göstermemiz lazım." diyerek yasağı savundu.

#azerbaycan #kardeş ülke #Ezan
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