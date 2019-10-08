Kardeş ülke Azerbaycan’da başbakan istifa etti

AZERBEYCAN Başbakanı Nevruz Memmedov istifa etti. Nevruz Memmedov'un neden istifa ettiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Azerbaycan parlamentosu Başbakanlık görevi için Ali Asadov'un adaylığını onayladı.

NEVRUZ MEMMEDOV KİMDİR?

15 Mart 1947 doğumlu olan Nevruz Memmedov, Azerbaycan Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından İlham Aliyev zamanında görev yaptı. 21 Nisan 2018 tarihinden beri Azerbaycan başbakanı olarak görev yapmaktadır. Memmedov eğitimi Azerbaycan Diller Üniversitesinde tamamladı. Memmedov Yeni Azerbaycan Partisi'ne mensup.