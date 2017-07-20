Kardashian'a benzemek için poposuna 470 bin dolar harcadı

BREZİLYA'NIN Sao Paolo eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki model Jennifer Pamplona, Kim kardashian gibi görünmek için estetik operasyonlara yaklaşık 470 bin dolar harcadı.

ÖLÜM RİSKİNE RAĞMEN POPOSUNA YAĞ ENJEKTE ETTİRDİ

Model, daha önce çok riskli olduğu için kalçalarına yağ enjekte işleminin çok riskli olduğunu ve bu yüzden bu operasyonu yapmayı kabul etmediklerini söyledi. Operasyonu yapan doktorların ise operasyon öncesi kendisine muhtemel riskleri anlattıklarını ve ölümden korkup korkmadıklarını sordular. Model ise doktorlara bu şekilde ölse bile mutlu bir şekilde öleceğini söyledi.

DAHA ÖNCE DE DEFALARCA ESTETİK OPERASYONU GEÇİRDİ

Model, son yedi yıl içinde iki göğüs ameliyatı, yağ aldırma ve bir burun estetik ameliyatı geçirdi. Brezilya'nın fakir bir köyünden geldiğini söyleyen model, görüntüsünü değiştirdiği için annesinin kendisi ile iki hafta konuşmadığını ve insanların kendisine aptal diye hakaret ettiğini söyledi. Ama bunun kendisini asla üzmediğini kendisi ile barışık olduğunu için hep mutlu olduğunu söyledi.

İşte ünlü modelin son hali;