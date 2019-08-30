Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya ilk kez böyle bir görüntü paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Vyshny Volochek Hücumbotuyla gerçekleştirilen yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerinin görüntüsünü yayınladı.
DÜNYA 30.08.2019, 11:28 Melike Temir
RUSYA Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, füzenin ilk denemesinin, Rusya'nın 12 askeri bölgesinden biri olan Güney Askeri Bölgesi'nde (SMD) tatbikat kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU
Füzenin, 40 deniz mili uzaklıkta bulunan hedefi başarıyla vurduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.
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