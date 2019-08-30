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Son Dakika

Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya ilk kez böyle bir görüntü paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Vyshny Volochek Hücumbotuyla gerçekleştirilen yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerinin görüntüsünü yayınladı.

DÜNYA 30.08.2019, 11:28 Melike Temir
Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya ilk kez böyle bir görüntü paylaştı
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RUSYA Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, füzenin ilk denemesinin, Rusya'nın 12 askeri bölgesinden biri olan Güney Askeri Bölgesi'nde (SMD) tatbikat kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU

Füzenin, 40 deniz mili uzaklıkta bulunan hedefi başarıyla vurduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.

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