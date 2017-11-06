Kaplan bakıcısına saldırdı! Ziyaretçilerin gözü önünde büyük dehşet

RUSYA'DA Kaliningrad Hayvanat Bahçesi'nde kaplanı besleyen bakıcısı kazara açık kalan kafesin kapısından çıkan kaplanın saldırısna uğradı.

Typhoon ismi verilen erkek kaplan o sırada hayvanat bahçesini gezen ziyaretçilerin gözü önünde kadını adete esir aldı.

Çığlık çığlığa etrafı kanlar içinde kaplanla yüz yüze bir halde kalan bakıcıyı kurtarmak için kaplana sandalye, masa hatta kaya parçaları bile atıldı.

Böylece dikkati dağılan kaplandan kadın kaçmayı başardı. Hemen hastaneye kaldırılan kadın şu anda yaşam mücadelesi veriyor.Kadının ağır yaraları bulunduğu belirtiliyor.

16 yaşında bir Sibirya kaplanı olan Typhoon'ın bakıcısına saldırması yetkililerde şüphe uyandırdı. Çünkü yaşlı bir kaplanın o derece hızlı davranması beklnene bir durum değil. Konuyla ilgili araştırma başlatılacak.