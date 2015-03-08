Kanlı örgütten bağlılık yemini

BOKO Haram'ın yayınladığı ses kaydına göre örgüt IŞİD'e bağlılığını açıkladı. Örgütün twitter adresinden yayınlanan kayıt henüz doğrulanmadı.
"Batı tarzı eğitim günahtır" anlamına gelen Boko Haram 2009 yılından bu yana Nijerya'da İslam devleti kurmak istiyor.
Kasım ayında IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi Mısır, Libya Yemen, Suudi Arabistan, ve Cezayir'deki cihatçı grupların bağlılığını kabul etmişti.
Ocak ayında ise Afganistan ve Pakistan'daki radikal gruplar IŞİD'e bağlılıklarını açıklamıştı.
Bugün de terör örgütü Boko Haram'ın ortaya çıktığı Maiduguri şehrinde düzenlenen saldırılarda en az 54 kişi ölmüş, 143 kişi de yaralanmıştı.
Polis yetkililerinin açıklamasına göre; 18 kişinin feci şekilde can verdiği en kanlı saldırılar, bir balık pazarının girişinde intihar bombacısının kendini patlatmasıyla yaşandı.
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Son Güncelleme: 08.03.2015 10:39