Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kanlı örgütten bağlılık yemini

Nijerya'da terör estiren örgüt Boko Haram'ın IŞİD'e bağlılığını açıkladığı iddia edildi

Kanlı örgütten bağlılık yemini

Nijerya'da terör estiren örgüt Boko Haram'ın IŞİD'e bağlılığını açıkladığı iddia edildi

08 Mart 2015 Pazar 11:37
Kanlı örgütten bağlılık yemini
banner404
BOKO Haram'ın yayınladığı ses kaydına göre örgüt IŞİD'e bağlılığını açıkladı. Örgütün twitter adresinden yayınlanan kayıt henüz doğrulanmadı.
"Batı tarzı eğitim günahtır" anlamına gelen Boko Haram 2009 yılından bu yana Nijerya'da İslam devleti kurmak istiyor.
Kasım ayında IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi Mısır, Libya Yemen, Suudi Arabistan, ve Cezayir'deki cihatçı grupların bağlılığını kabul etmişti.
Ocak ayında ise Afganistan ve Pakistan'daki radikal gruplar IŞİD'e bağlılıklarını açıklamıştı.
Bugün de terör örgütü Boko Haram'ın ortaya çıktığı Maiduguri şehrinde düzenlenen saldırılarda en az 54 kişi ölmüş, 143 kişi de yaralanmıştı.
Polis yetkililerinin açıklamasına göre; 18 kişinin feci şekilde can verdiği en kanlı saldırılar, bir balık pazarının girişinde intihar bombacısının kendini patlatmasıyla yaşandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 08.03.2015 10:39
Anahtar Kelimeler:
Bağlılık YeminiTerörIŞİDBoko HaramNijerya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim