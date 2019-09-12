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Kanlı matem sürüyor! Binlerce Müslüman, meydanlarda kendini kamçıladı
Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin'i anmak isteyen binlerce Şii Müslüman, Irak'ta meydanları doldurdu. (Uyarı: Bu görüntüler sizin için rahatsız edici olabilir)
DÜNYA 12.09.2019, 11:09
HZ. Hüseyin ve 71 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1380. Yıl dönümünde, binlerce Şii Müslüman Irak'ta meydanları doldurdu.Hz. Muhammed (s.a.v)'in torunu Hz. Hüseyin'in hayatından kesitler dinleyen kalabalık, törene ilk kez katılan çocukların alınlarına kesik attı.Anma törenine katılan kalabalık zaman zaman kendilerini bıçakla yaraladı, zaman zamansa göğüslerini yumrukladı.
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