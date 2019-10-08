Kan donduran zulüm! Müslüman kadınlara poşet geçirip tecavüz ettiler

ÇİN'İN toplama kamplarından kaçan Müslüman kadınlar, kampta kaldıkları süreç içerisinde yaşadıkları zulmü Washington Post gazetesine anlattı.Yetkililere göre, toplama kamplarında insanlar aşırılığa karşı eğitiliyor ve onlara yeni beceriler kazandırılıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde, Çin hükümetinin kamplarda insanları zincire bağlayıp gözlerinin kapatılması ilgili görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra, gözler yeniden toplama kamplarına çevrildi.Yetkililere göre, toplama kamplarında insanlar aşırılığa karşı eğitiliyor ve onlara yeni beceriler kazandırılıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde, Çin hükümetinin kamplarda insanları zincire bağlayıp gözlerinin kapatılması ilgili görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra, gözler yeniden toplama kamplarına çevrildi.Yetkililere göre, toplama kamplarında insanlar aşırılığa karşı eğitiliyor ve onlara yeni beceriler kazandırılıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde, Çin hükümetinin kamplarda insanları zincire bağlayıp gözlerinin kapatılması ilgili görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra, gözler yeniden toplama kamplarına çevrildi.Tecavüz vakalarının kamplarda sistematik hale dönüştüğünü söyleyen Perhat, hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yapıldığını da ekledi.Tecavüz vakalarının kamplarda sistematik hale dönüştüğünü söyleyen Perhat, hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yapıldığını da ekledi.