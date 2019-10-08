Kan donduran zulüm! Müslüman kadınlara poşet geçirip tecavüz ettiler
Çin'in toplama kamplarından kaçan Müslüman kadınların anlattıkları kan dondurdu. Mağdurlar, kamp görevlileri tarafından boş odalarda sabaha kadar tecavüze uğradıklarını anlattı.
ÇİN'İN toplama kamplarından kaçan Müslüman kadınlar, kampta kaldıkları süreç içerisinde yaşadıkları zulmü Washington Post gazetesine anlattı.Yetkililere göre, toplama kamplarında insanlar aşırılığa karşı eğitiliyor ve onlara yeni beceriler kazandırılıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde, Çin hükümetinin kamplarda insanları zincire bağlayıp gözlerinin kapatılması ilgili görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra, gözler yeniden toplama kamplarına çevrildi.Yetkililere göre, toplama kamplarında insanlar aşırılığa karşı eğitiliyor ve onlara yeni beceriler kazandırılıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde, Çin hükümetinin kamplarda insanları zincire bağlayıp gözlerinin kapatılması ilgili görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra, gözler yeniden toplama kamplarına çevrildi.Yetkililere göre, toplama kamplarında insanlar aşırılığa karşı eğitiliyor ve onlara yeni beceriler kazandırılıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde, Çin hükümetinin kamplarda insanları zincire bağlayıp gözlerinin kapatılması ilgili görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra, gözler yeniden toplama kamplarına çevrildi.Tecavüz vakalarının kamplarda sistematik hale dönüştüğünü söyleyen Perhat, hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yapıldığını da ekledi.Tecavüz vakalarının kamplarda sistematik hale dönüştüğünü söyleyen Perhat, hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yapıldığını da ekledi.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2