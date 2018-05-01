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Kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Katil sürüsü DAEŞ teröristleri, Suriye'deki Yermuk mülteci kampında bir esiri savaş uçaklarından atılan bombaların altında bıraktı. Yeni katliam yönteminin görüntüleri şok etkisi yarattı.

Kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Katil sürüsü DAEŞ teröristleri, Suriye'deki Yermuk mülteci kampında bir esiri savaş uçaklarından atılan bombaların altında bıraktı. Yeni katliam yönteminin görüntüleri şok etkisi yarattı.

01 Mayıs 2018 Salı 17:13
Kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
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Suriye ve Irak'ta yenilen terör örgütü DAEŞ, halen elinde tuttuğu bazı noktalarda ortaya koyduğu vahşetlere yenilerini ekledi.

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Yermuk mülteci kampının kontrolünü eline geçiren katil sürüsü, elindeki esirleri bağlayarak hava saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanıyor.

Teröristlerin yayınladığı bir videoda, bir tahtaya kolları ve ayaklarından bağlanan esirin başına da askeri bir miğfer giydiriyor.

Kurban savaş uçaklarının bombardımanıyla enkaza dönen sokakta can veriyor.

Daha önce elinde tuttuğu esirlerin başını vuran, binalardan aşağıya atan veya canlı canlı yakan katil sürüsü DAEŞ, 2017 yılında Suriye ve Irak'tan silinmişti.

Aylar süren savaşın ardından yalnızca sınır bölgesinde bazı çölleri kontrolünde tutan örgüt, halihazırda Suriye'de yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Yermuk kampı, teröristlerin faaliyet gösterdiği Suriye merkezindeki son nokta.

Şam'ın sekiz kilometre güneyinde yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermuk Kampı, 16 kilometrekare alana yayılıyor. DAEŞ teröristleri, kampın yarısını kontrol ediyor.

İlk otobüsler kamptan ayrıldı

Öte yandan, Şam rejimi bir yandan DAEŞ'i bölgeden çıkarmaya çalışırken, bir yandan da muhalifleri batıdaki İdlib vilayetine tahliye ediyor.

Yermuk'un kuzeyinde hakimiyeti elinde bulunduran silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın rejimle yaptığı anlaşma uyarınca, bugün ilk otobüsler yola çıktı.

Dört otobüslük konvoyda silahlı güçlerin yanı sıra kadın ve çocuklar da var.

YPG'liler saldırı başlattı

ABD ile işbirliği yapan YPG'li teröristler ise, bugün Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDF) çatısı altında barınan YPG'lilerin fotoğraflarını, Reuters haber ajansı servis etti. Fotoğraflarda, ABD üretimi zırhlı araçlar dikkat çekiyor.

Mart 2011'de başlayan gösterilerin kısa sürede iç savaşa dönüştüğü Suriye'de, çatışmalar yarım milyondan fazla insanın ölümüne yol açtı, milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

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Son Güncelleme: 01.05.2018 15:36
Anahtar Kelimeler:
Suriye Demokratik GüçleriDAEŞ
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