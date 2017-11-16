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Kan donduran detaylar ortaya çıktı! 'Çıplak halde evinden sürüklenerek...'

Myanmar'daki toplu tecavüz, işkence ve katliamlar İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporlarına girdi. Raporlarda insanın içini sızlatan detaylar ortaya çıktı. Buna göre 15 yaşındaki bir Arakanlı genç kız askerler tarafından evinden çıplak halde yerde sürüklenerek çıkarıldı. 10 kişinin tecavüzüne uğradı. Diğer detaylar en az bu örnek kadar korkunç. Güvenlik güçlerinin, küçük çocukları kafalarını ağaçlara vurarak öldürdüğü, yaşlıları ateşin içine attığı belirtiliyor

Kan donduran detaylar ortaya çıktı! 'Çıplak halde evinden sürüklenerek...'

Myanmar'daki toplu tecavüz, işkence ve katliamlar İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporlarına girdi. Raporlarda insanın içini sızlatan detaylar ortaya çıktı. Buna göre 15 yaşındaki bir Arakanlı genç kız askerler tarafından evinden çıplak halde yerde sürüklenerek çıkarıldı. 10 kişinin tecavüzüne uğradı. Diğer detaylar en az bu örnek kadar korkunç. Güvenlik güçlerinin, küçük çocukları kafalarını ağaçlara vurarak öldürdüğü, yaşlıları ateşin içine attığı belirtiliyor

16 Kasım 2017 Perşembe 10:59
Kan donduran detaylar ortaya çıktı! 'Çıplak halde evinden sürüklenerek...'
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İNSAN Hakları İzleme Örgütünün (HRW)  raporunda,  Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusunun toplu tecavüz, işkence ve  katliamlarına maruz kaldığı belirtildi.  
Örgütün yayımladığı "Tüm Bedenim Acı İçinde : Myanmar'da Kadın ve Kız  Çocuklarına Yönelik  Cinsel Şiddet" başlıklı 37 sayfalık rapor, Myanmar ordusunun  Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocuklarına uyguladığı şiddet ve tecavüzü ortaya  koyuyor. 
Kadınların eşleri gözleri önünde öldürüldü 
Aralarında 18 yaşından küçük 3 kız çocuğunun da olduğu, 29'u tecavüz  mağduru 52 kadınla görüşülerek hazırlanan raporda birçok kadının, çocukları,  eşleri ve ailelerinin öldürülmesine şahit olduğunu anlattığı belirtildi. 
Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocuklarının Myanmar güvenlik  güçlerinin toplu tecavüzüne maruz kaldığı kaydedilen raporda, "Tecavüz mağduru  kadınlar, acı içinde günlerce Bangladeş'e kaçmaya çalıştığını anlattı" ifadeleri  kullanıldı.  
Tecavüzün Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara uyguladığı etnik  temizliğin bir parçası olduğuna dikkat çekilen raporda,  Myanmar güvenlik  güçlerinin canavarca şiddetine maruz kalan sayısız Arakanlı kadınların büyük  travma yaşadığı ifade edildi. 
Raporda Myanmar güvenlik güçlerinin Arakan'daki köylere saldırıları  öncesinde ve sırasında kadınlarla kız çocuklarına defalarca tecavüz ettiği  belirtildi.  
10 kişinin tecevüzüne uğradı, öldü zannedip bırakıldı  
Tecavüz mağduru Hala Sadak'ın ifadelerine de yer verilen raporda, "15  yaşındaki Sadak, askerlerin kendisini çıplak halde evinden sürükleyerek  çıkardığını ve 10 kişinin tecavüzüne uğradığını, askerlerin öldüğünü zannederek  kendisini bıraktığını, daha sonra kardeşleri tarafından bulunduğunu anlattı."  ifadeleri kullanıldı. 
'Küçük çocukların kafalarını ağaçlara vurarak katlettiler' 
 "Myanmar güvenlik güçlerinin küçük çocukları kafalarını ağaçlara  vurarak katlettiği, yaşlıları ateşin içine atarak yaktığı ve kadınların eşlerini  vurarak öldürdüğü" ifade edilen raporda, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara  yönelik şiddetinin insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulandı. 
 Myanmarlı yetkililerin Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocuklarına  yönelik cinsel şiddet ve tecavüz suçlamalarını reddettiği belirtilen raporda,  Arakan eyaleti sınır güvenliğinden sorumlu bakanın "Kanıtlar nerede? Bunları  iddia eden kadınlara bir bakın, kim bunlara tecavüz etmek ister?" diyerek  Arakanlı kadınları aşağıladığı kaydedildi. 
 Örgüt, raporunda Birleşmiş Milletler'e Arakanlı Müslümanların maruz  kaldığı şiddet ve tecavüz suçlarının son bulması için Myanmar'a baskı yapması ve  suçlulardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İnsan Hakları İzleme ÖrgütüHRWArakan
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