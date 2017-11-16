Kan donduran detaylar ortaya çıktı! 'Çıplak halde evinden sürüklenerek...'

İNSAN Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusunun toplu tecavüz, işkence ve katliamlarına maruz kaldığı belirtildi.

Örgütün yayımladığı "Tüm Bedenim Acı İçinde : Myanmar'da Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Cinsel Şiddet" başlıklı 37 sayfalık rapor, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocuklarına uyguladığı şiddet ve tecavüzü ortaya koyuyor.

Kadınların eşleri gözleri önünde öldürüldü

Aralarında 18 yaşından küçük 3 kız çocuğunun da olduğu, 29'u tecavüz mağduru 52 kadınla görüşülerek hazırlanan raporda birçok kadının, çocukları, eşleri ve ailelerinin öldürülmesine şahit olduğunu anlattığı belirtildi.

Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocuklarının Myanmar güvenlik güçlerinin toplu tecavüzüne maruz kaldığı kaydedilen raporda, "Tecavüz mağduru kadınlar, acı içinde günlerce Bangladeş'e kaçmaya çalıştığını anlattı" ifadeleri kullanıldı.

Tecavüzün Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara uyguladığı etnik temizliğin bir parçası olduğuna dikkat çekilen raporda, Myanmar güvenlik güçlerinin canavarca şiddetine maruz kalan sayısız Arakanlı kadınların büyük travma yaşadığı ifade edildi.

Raporda Myanmar güvenlik güçlerinin Arakan'daki köylere saldırıları öncesinde ve sırasında kadınlarla kız çocuklarına defalarca tecavüz ettiği belirtildi.

10 kişinin tecevüzüne uğradı, öldü zannedip bırakıldı

Tecavüz mağduru Hala Sadak'ın ifadelerine de yer verilen raporda, "15 yaşındaki Sadak, askerlerin kendisini çıplak halde evinden sürükleyerek çıkardığını ve 10 kişinin tecavüzüne uğradığını, askerlerin öldüğünü zannederek kendisini bıraktığını, daha sonra kardeşleri tarafından bulunduğunu anlattı." ifadeleri kullanıldı.

'Küçük çocukların kafalarını ağaçlara vurarak katlettiler'

"Myanmar güvenlik güçlerinin küçük çocukları kafalarını ağaçlara vurarak katlettiği, yaşlıları ateşin içine atarak yaktığı ve kadınların eşlerini vurarak öldürdüğü" ifade edilen raporda, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetinin insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulandı.

Myanmarlı yetkililerin Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet ve tecavüz suçlamalarını reddettiği belirtilen raporda, Arakan eyaleti sınır güvenliğinden sorumlu bakanın "Kanıtlar nerede? Bunları iddia eden kadınlara bir bakın, kim bunlara tecavüz etmek ister?" diyerek Arakanlı kadınları aşağıladığı kaydedildi.

Örgüt, raporunda Birleşmiş Milletler'e Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddet ve tecavüz suçlarının son bulması için Myanmar'a baskı yapması ve suçlulardan hesap sorulması çağrısında bulundu.