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Kamyonet kasasında işkence edilmiş 15 ceset bulundu

Meksika'da park halinde bulunan kamyonette, kurşunlanarak öldürülen 15 kişinin cesedi bulundu

Kamyonet kasasında işkence edilmiş 15 ceset bulundu

Meksika'da park halinde bulunan kamyonette, kurşunlanarak öldürülen 15 kişinin cesedi bulundu

25 Mart 2018 Pazar 12:34
Kamyonet kasasında işkence edilmiş 15 ceset bulundu
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MEKSİKA'NIN Michoacan eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, Aquila bölgesinde yol kenarına bırakılmış kamyonetin içinde 15 ceset bulunduğu bildirildi. Kamyonetin içindekilerin silahlı saldırıda öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, maktullerin işkence gördüğüne dair işaretler olduğuna dikkat çekildi.

ADAM KAÇIRAN KİŞİLER OLDUKLARI NOTU BULUNDU

Açıklamada, cesetlerden birinin, "Tapınak Şövalyeleri" kartelinin yerel bir üyesine ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kamyonetin içindekilerin "adam kaçıran kişiler" olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü ileri sürülen, alelacele yazılmış notlar bulunduğu kaydedildi.

UYUŞTURUCU KARTELİ İLE ÇİFTÇİLER SAVAŞ HALİNDE

 Meksika'nın batısındaki zengin tarım alanlarına sahip Michoacan bölgesi, uzun zamandır Tapınak Şövalyeleri uyuşturucu karteli ve silahlı sivil gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Silahlı sivillerin çoğunlukla bölgedeki çiftçilerden ve tarım işçilerinden oluştuğu belirtiliyor.


 

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Anahtar Kelimeler:
MeksikaKamyonetCeset
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