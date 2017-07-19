Kamyonet alev topuna döndü, kimsenin burnu bile kanamadı

KAĞIT ve boya ürünleri taşıyan kamyonetin park halindeki başka bir kamyonete çarpması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Olay saniye saniye kameralara yansırken kazada şans eseri kimse yaralanmadı.
KORKU FİLMLERİNİ ARATMAYAN KAZADA CAN KAYBI OLMADI
Çin'in Zhejiang eyaletinde meydana gelen kaza saniyeler içinde gerçekleşti. Sebebi henüz kesinleşmeyen kaza, büyük bir faciaya sebep olabilecekken mucizevi şekilde ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu söndürüldü.
Polis olayın kesin sebebini onaylamak için incelemede bulunuyor.
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