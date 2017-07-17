Kamerun'da askeri gemi battı, onlarca asker kayıp!

KAMERUN'da bir askeri gemi battı. Savunma Bakanlığı, güneybatıdaki Debunsha kentinden Bakassi bölgesine giden geminin battığını yazılı açıklamayla duyurdu.
Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, Gine Körfezi'nde batan gemideki 37 askerden yalnızca üçünü kurtarabildi. 34 askerin kayıp olduğu bildiriliyor.
BBC, gemideki askerlerin elit birliklere mensup olduğunu ve Nijerya merkezli Boko Haram'a karşı savaştıklarını aktarıyor.
Kurtarma operasyonu halen devam ediyor. Geminin kötü hava koşulları nedeniyle sulara gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.