Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104119
ALTIN
152.172
DOLAR
3.6712
STERLİN
4.8409
EURO
4.3488
12 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
12 Ekim 2017 Alanya -...
İnternet alışverişinde yüzde 49’luk hayal kırıklığı
İnternet alışverişine dikkat!
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
banner468

Kameraya son bakış! Sosyal medyadan canlı yayın yaparken can verdiler

Suudi Arabistan'da sosyal medyadan canlı yayın yaparak araç kullanan sürücü ve yanındaki arkadaşı, karşı şeritteki otomobille çarpışarak feci şekilde hayatını kaybetti

Kameraya son bakış! Sosyal medyadan canlı yayın yaparken can verdiler

Suudi Arabistan'da sosyal medyadan canlı yayın yaparak araç kullanan sürücü ve yanındaki arkadaşı, karşı şeritteki otomobille çarpışarak feci şekilde hayatını kaybetti

11 Ekim 2017 Çarşamba 17:54
Kameraya son bakış! Sosyal medyadan canlı yayın yaparken can verdiler
banner404

SUUDİ Arabistan'da araç kullanırken sosyal medyadan canlı yayın yapan sürücü ve arkadaşı karşı şeritteki otomobille çarpışarak can verdi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLADILAR

Suudi  Arabistan'da yüksek sesli müzik eşliğinde seyahat eden 2 kişi, yolculuklarını da sosyal medyadan canlı yayınladı. Ama sürücünün bir anlık dikkatsizliği sebebiyle araç şeridinden çıktı ve karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Ardından yangın çıktı ve 2 araç da kül oldu.

KORKUNÇ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Korkunç kazada, sosyal medyadan yayın yapan 2 kişiyse hayatını kaybetti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 11.10.2017 18:01
Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanSOSYA MEDYACanlı YayınKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
100'ü aşkın su aygırı feci şekilde can verdi
100'ü aşkın su aygırı feci şekilde can verdi
Gelinin ehliyet alacağını duyan damat, düğünü terk etti!
Gelinin ehliyet alacağını duyan damat, düğünü terk etti!
Sevgilisiyle ilişkiye girdiği anları, yanlışlıkla herkese izletti
Sevgilisiyle ilişkiye girdiği anları, yanlışlıkla herkese izletti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim