Kameraya son bakış! Sosyal medyadan canlı yayın yaparken can verdiler

SUUDİ Arabistan'da araç kullanırken sosyal medyadan canlı yayın yapan sürücü ve arkadaşı karşı şeritteki otomobille çarpışarak can verdi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLADILAR

Suudi Arabistan'da yüksek sesli müzik eşliğinde seyahat eden 2 kişi, yolculuklarını da sosyal medyadan canlı yayınladı. Ama sürücünün bir anlık dikkatsizliği sebebiyle araç şeridinden çıktı ve karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Ardından yangın çıktı ve 2 araç da kül oldu.

KORKUNÇ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Korkunç kazada, sosyal medyadan yayın yapan 2 kişiyse hayatını kaybetti.