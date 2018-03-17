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Kameralar önünde turistin göğsü açıldı!

Tayland'da tatile giden gruptaki bir Amerikalı turist, üstüne tırmanan maymunun bluzuna tutunmasıyla kahkahalar attı

Kameralar önünde turistin göğsü açıldı!

Tayland'da tatile giden gruptaki bir Amerikalı turist, üstüne tırmanan maymunun bluzuna tutunmasıyla kahkahalar attı

17 Mart 2018 Cumartesi 09:42
Kameralar önünde turistin göğsü açıldı!
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ARKADAŞLARIYLA  birlikte Tayland'da tatile giden bir turist, maymun sevmeye çalışırken zar anlar yaşadı.

Brittany Bowman isimli Amerikalı turistin kucağına tırmanan maymun, bluza tutununca kadının göğsü açıldı.

Kameralar önünde gerçekleşen olayı gülerek karşılayan ve hemen üzerini toplayan turist kadının görüntüsü, sosyal medyada hızla yayıldı.


Brittany Bowman, "Neredeyse hepimiz gözümüzden yaş gelinceye kadar güldük. Maymun üzerime tırmanınca sadece çok korktum, göğüslerimin açılması için endişe etmedim. Hayvanın sahibi maymunun süt aradığını söyledi" diyerek olayı anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
TaylandAmerikalı Turist
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