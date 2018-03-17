Kameralar önünde turistin göğsü açıldı!

Brittany Bowman, "Neredeyse hepimiz gözümüzden yaş gelinceye kadar güldük. Maymun üzerime tırmanınca sadece çok korktum, göğüslerimin açılması için endişe etmedim. Hayvanın sahibi maymunun süt aradığını söyledi" diyerek olayı anlattı.

ARKADAŞLARIYLA birlikte Tayland 'da tatile giden bir turist, maymun sevmeye çalışırken zar anlar yaşadı.

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