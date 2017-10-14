Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
Hangi ayda, hangi balığı tüketmeli
Hangi ayda, hangi balığı tüketmeli
Tuvalette sakın telefon kullanmayın
Tuvalette sakın telefon kullanmayın
Tırnaklar neden sararır?
Tırnaklar neden sararır?
banner468

Kaliforniya'daki orman yangınlarında ölü sayısı artıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen pazar gecesi başlayan ve hala kontrol altına alınamayan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına mahkumlar da ayakları zincirli bir şekilde katıldı

Kaliforniya'daki orman yangınlarında ölü sayısı artıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen pazar gecesi başlayan ve hala kontrol altına alınamayan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına mahkumlar da ayakları zincirli bir şekilde katıldı

14 Ekim 2017 Cumartesi 23:02
Kaliforniya'daki orman yangınlarında ölü sayısı artıyor
banner404

YETKİLİLER, orman yangınlarının hafta sonu kuru ve rüzgarlı havanın  etkisiyle  yayılabileceği uyarısında bulundu.

Kaliforniya'nın kuzeyinde 17 farklı bölgede çıkan yangınlarda  alevlerle mücadele sürüyor. Binlerce itfaiyecinin yer aldığı yangın söndürme  çalışmalarına mahkumlar da ayakları zincirli bir şekilde katıldı.

Yangınlarda şimdiye kadar en az 36 kişi hayatını kaybetti, 90 bin kişi  tahliye edildi. Sonoma County bölgesinde ise 235 kişiden haber alınanamadığı  bildirildi.

Eyalette 5 bin 700 dolayında ev ve iş yeri tahrip oldu ve 898  kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayır yandı.

Pazar gününden beri devam eden yangının 1933 yılından bu yana  Kaliforniya'daki "en tahrip edici yangın" olduğu belirtiliyor.

Kaliforniya'daki elektrik ve gaz dağıtım şirketi ise 34 bin abonenin  elektriğinin kesildiğini, 47 bin aboneye doğalgaz verilemediğini duyurmuştu. 

   

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KaliforniyaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Viral olan seks fotoğrafı yüzünden Rodos'ta yabancıların düğün yapması yasaklandı
Viral olan seks fotoğrafı yüzünden Rodos'ta yabancıların düğün yapması yasaklandı
Denizaltıda seks skandalı! Genç asteğmen ülkeyi karıştırdı
Denizaltıda seks skandalı! Genç asteğmen ülkeyi karıştırdı
Rus Bakan'ın gafı Putin'i utandırdı
Rus Bakan'ın gafı Putin'i utandırdı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim