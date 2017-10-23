Kalçasına dokununca başına gelmeyen kalmadı

AFGANİSTAN'DA elektrikçi olarak çalışan 27 yaşındaki Jamie Harron’ın başına, kısa bir süre için geldiği Dubai’de gelmeyen kalmadı.
Jamie Harron, eğlenmek için gittiği kalabalık bir barda içkisini dökmemek için bir adamın kalçasına dokundu. İsminin Emad Tabaza olduğu açıklanan kişi olayın ardından Harron’dan şikayetçi oldu. Kamusal alanda uygunsuz davranış gösterdiği gerekçesiyle yargılanan 27 yaşındaki İskoç, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Harron’un avukatları karar itiraz etmeye hazırlanıyor.
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