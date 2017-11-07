Kafasını kapıya sıkıştırdı

Çin’de açılan otomobil fuarında inanılmaz bir olay yaşandı. Stantta bulunan aracın güvenlik özellikelrini anlatan uzman bir ara bu özellikleri deney ile göstermeye kalktı, işte o noktada az kalsın canınndan oluyordu