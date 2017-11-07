Kafasını kapıya sıkıştırdı

GÖREVLİ uzmanın işi kapalı kasa kamyonetteki güvenlik sistemini tanıtmaktı. Önce iç taraftaki düğmeye basan pazarlamacı, daha sonra kafasını aracın içine soktu. Bedeni dışarı kalan adam, kafasını kapanan kapıya sıkıştırdı. Amacı kapının kapanmayacağını göstermekti, ancak kapı kapandı adam boğulma tehlikesi atlattı.Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar kameraya böyle yansıdı.
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