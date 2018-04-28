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Kadınların seyirci olarak katıldığı güreş müsabakası Suudi'leri ayağa kaldırdı

Cidde'de düzenlenen güreş müsabakasında kadınların uygunsuz kıyafetleri ve güreşçilerden birinin İran bayrağı açması Suudi Arabistan'ı ayağa kaldırdı.

Kadınların seyirci olarak katıldığı güreş müsabakası Suudi'leri ayağa kaldırdı

Cidde'de düzenlenen güreş müsabakasında kadınların uygunsuz kıyafetleri ve güreşçilerden birinin İran bayrağı açması Suudi Arabistan'ı ayağa kaldırdı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 22:58
Kadınların seyirci olarak katıldığı güreş müsabakası Suudi'leri ayağa kaldırdı
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SUUDİ Arabistan Spor İdaresi, dün Cidde'de düzenlenen güreş müsabakasında kadınların "uygunsuz" kıyafet giydiği ve erkek güreşçilerden birinin İran bayrağı açtığı video görüntülerinden ötürü izleyicilerden özür diledi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİYE YOL AÇMIŞ

Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından, Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakaya ait görüntüler vatandaşların tepkisini çekti.

Sosyal paylaşım sitelerinde konuyla ilgili yorum ve eleştirilerin artması üzerine Spor İdaresi, izleyicilerden özür diledi.


TEPKİLERE YOL AÇAN GÖRÜNTÜLER KALDIRILACAK

Spor İdaresinin Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu görüntülere karşı olunduğu ve toplumun değerleriyle çelişen tüm görüntülerin kaldırılacağı kaydedildi.

İRAN BAYRAĞI AÇAN GÜREŞÇİ RİNG DIŞINA ÇIKARIŞMIŞ

İran asıllı ABD'li güreşçilerden birisinin ringe gelirken İran bayrağı açması da tepki çekti. Yerel basında ise Suudlu amatör güreşçilerden birinin söz konusu ABD'li güreşçiyi ringin dışına çıkardığına atıfta bulunularak, bunun aslında İran'ın güçsüzlüğünü gösteren sembolik bir görüntü olduğuna işaret edildi.


Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh, şubat ayı sonunda ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

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