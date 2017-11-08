Kadınlara ücretsiz kürtaj servisi!

KUZEY İrlanda'da, hamile kadının sağlığı tehlike altında olmadığı sürece, kadınların kürtaj yaptırması yasak ve bu yüzden birçok kadın kürtaj yaptırmak için İngiltere'ye gidip prosedür için yüksek meblağlar ödüyor.

İskoçya Hükümeti Pazartesi günü yürürlüğe koyduğu yeni uygulamasıyla, Kuzey İrlanda'dan gelen kadınlara ücretsiz kürtaj ve ulaşım kolaylığı sağlayacağını açıkladı.

Hükümetin aynı zamanda Kuzey İrlanda'dan gelen kadınların karşılaştığı ulaşım "engellerine" de değindiğini söyleyen İskoçya Sağlık Bakanı Aileen Campbell, "Kürtaj kadınların için hassas bir konu olabiliyor" dedi ve ekledi:



"Ancak, İskoçya'da hükümetin, kadınların klinik olarak güvenli servis alması konusundaki çalışmalarından dolayı gurur duyuyorum. Bu yüzden, İskoçya Ulusal Servisi (National Health Service/NHS) yoluyla, Kuzey İrlanda'daki kadınların güvenli bir şekilde İskoçya'ya gelmesi için harekete geçtik" dedi.



Bakan Nicola Sturgeon, geçen sene kadınlar için ücretiz kürtaj servisini sunmayı açıkladığında, kürtaj karşıtı gruplar tarafından şiddetli bir şekilde eleştirilmişti. Fakat bu sene açıklanan yeni uygulamayla İskoç kürtaj servislerinden Kuzey İrlanda'dan gelen kadınlar da yararlanabilecek.