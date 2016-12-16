Kadın yazar cinayeti esrarını koruyor

SALDIRGAN 25-35 YAŞLARINDA 9 MM TABANCA KULLANMIŞ
Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda polis, olayın meydana geldiği apartman ve çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu saldırıyı 25-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadının gerçekleştirdiği tespit edildi. Saldırganın olayda 9 mm çapında bir tabanca kullandığı öğrenildi.
KUAFÖRDEN TAKİP ETMİŞ
Yaşam koçu ve yazar Beki İkela Erikli'nin cinayeti soruşturmasını Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Şube Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü belirtildi. Yapılan çalışmalarda saldırganın Beki İkela Erikli'yi olay saatinde gittiği kuaförden işyerine kadar takip ettiği ardından saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi.
POLİS TÜM İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRİYOR
Soruşturması çok yönlü sürdürülen cinayetin, Beki İkela Erikli'nin psikolojik durumu bozuk eski bir müşterisi yada müşterisi olmasını istemediği bir kişi tarafından da işlenmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini öğrenildi.
BİR ÇOK KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU
Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için Erikli'nin cep telefonu, bilgisayar ve işyeri kayıtlarının titizlikle incelendiği, şüphelenilen bazı kişilerin olayla ilgili bilgisine başvurulduğu öğrenildi. Erikli'nin polise aldığı bir tehditle ilgili başvurusunun bulunmadığı bildirildi.
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