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Kadın turisti sokak köpekleri yedi

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi , Yunanistan'da sokak köpeklerinin emekli bir Oxford Üniversitesi profesörünü yiyerek öldürdüğünü yazdı

Kadın turisti sokak köpekleri yedi

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi , Yunanistan'da sokak köpeklerinin emekli bir Oxford Üniversitesi profesörünü yiyerek öldürdüğünü yazdı

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:59
Kadın turisti sokak köpekleri yedi
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ATİNA'DAKİ yetkililerin henüz ismini açıklamadığı 63 yaşındaki profesörden Perşembe gününden beri haber alınamıyordu.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Maronya'da bir arkeolojik alanı gezerken saldırıya uğrayan kadın, saldırıya uğrarken ailesini arayıp haber vermişti.

Ailesinin uyarısı üzerine dağlık bölgede arama çalışmaları başlatılırken Pazar günü profesörden kalan parçalara ulaşıldı.

'Deneyimli adli tıpçılar bile dehşete düştü' Üst düzey bir polis yetkilisi, "Karşılaştığımız manzara çok trajikti" dedi ve ekledi: "Kadının bedeni paramparça olmuştu.

"Deneyimli adli tıpçılarımız bile gördükleri karşısında dehşete düştü." İngiliz profesörden kalan parçaların yanında pasaportu ve kişisel eşyalarının da bulunduğu açıklandı.

Yunanistan'da bir milyondan fazla sokak köpeği olduğu tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereThe Times GazetesiYunanistanOxford Üniversitesi
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