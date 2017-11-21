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Kadın öğretmen, ilişkiye girmek için öğrencisini beklerken yakalandı!

ABD'de 22 yaşındaki evli kadın öğretmen, ilişkiye gireceği öğrencisini mum ışığında beklerken polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı

Kadın öğretmen, ilişkiye girmek için öğrencisini beklerken yakalandı!

ABD'de 22 yaşındaki evli kadın öğretmen, ilişkiye gireceği öğrencisini mum ışığında beklerken polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı

21 Kasım 2017 Salı 08:21
Kadın öğretmen, ilişkiye girmek için öğrencisini beklerken yakalandı!
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İĞRENÇ olay,  ABD'nin  Oklahoma bölgesinde yaşandı. Küçük yaştaki öğrencisiyle ilişkiye girmek için bekleyen öğretmene baskın yapıldı.

ÖĞRENCİNİN TELEFONUNDAN RANDEVU AYARLANDI

Polis, daha önce öğretmeni ile ilişkiye girmiş olan öğrencinin telefonunu kullanıp öğretmen ile randevu ayarladı.

MUM IŞIĞINDA ÖĞRENCİSİNİ BEKLERKEN YAKALANDI

22 yaşındaki evli kadın öğretmen Hunter Day, odasının lambalarını söndürüp mum ışığında öğrencisini beklerken polis tarafından gözaltına alındı. Öğretmenin cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde çocuk pornosu görüntüleri bulundu.

AİLE ÇOCUĞUN TELEFONUNDAKİ MESAJLARI GÖRÜNCE POLİSE GİTMİŞTİ

Çocuklarının davranışlarından şüphelenen aile, çocuğun cep telefonununda öğretmene ait çıplak fotoğraflar ve cinsel içerikli mesajlar bulunuca olayı polise bildirdi.  Polis, öğretmen ile öğrencisiymiş gibi konuşup öğretmeni suçüstü yakaladı.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Tutuklanan öğremen, küçük yaştaki bir çocuğa tecavüz etme ve çocuk pornosu bulundurma suçlarından yargılanacak.

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