Kadın öğretmen, ilişkiye girmek için öğrencisini beklerken yakalandı!

İĞRENÇ olay, ABD'nin Oklahoma bölgesinde yaşandı. Küçük yaştaki öğrencisiyle ilişkiye girmek için bekleyen öğretmene baskın yapıldı.
ÖĞRENCİNİN TELEFONUNDAN RANDEVU AYARLANDI
Polis, daha önce öğretmeni ile ilişkiye girmiş olan öğrencinin telefonunu kullanıp öğretmen ile randevu ayarladı.
MUM IŞIĞINDA ÖĞRENCİSİNİ BEKLERKEN YAKALANDI
22 yaşındaki evli kadın öğretmen Hunter Day, odasının lambalarını söndürüp mum ışığında öğrencisini beklerken polis tarafından gözaltına alındı. Öğretmenin cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde çocuk pornosu görüntüleri bulundu.
AİLE ÇOCUĞUN TELEFONUNDAKİ MESAJLARI GÖRÜNCE POLİSE GİTMİŞTİ
Çocuklarının davranışlarından şüphelenen aile, çocuğun cep telefonununda öğretmene ait çıplak fotoğraflar ve cinsel içerikli mesajlar bulunuca olayı polise bildirdi. Polis, öğretmen ile öğrencisiymiş gibi konuşup öğretmeni suçüstü yakaladı.
ÖĞRETMEN TUTUKLANDI
Tutuklanan öğremen, küçük yaştaki bir çocuğa tecavüz etme ve çocuk pornosu bulundurma suçlarından yargılanacak.
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