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Kadın futbolcunun tecavüz itirafı İngiltere'de gündem oldu

İngilitere kadın futbolcu Alexandra Nord verdiği röportajda, Premier Ligde top koşturan ünlü futbolcunun tecavüzüne uğradığını söyledi

Kadın futbolcunun tecavüz itirafı İngiltere'de gündem oldu

İngilitere kadın futbolcu Alexandra Nord verdiği röportajda, Premier Ligde top koşturan ünlü futbolcunun tecavüzüne uğradığını söyledi

24 Ekim 2017 Salı 17:38
Kadın futbolcunun tecavüz itirafı İngiltere'de gündem oldu
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İNGİLTERE'NİN köklü takımlarından QPR'da futbol oynayan Alexandra Nord, Premier Lig'i sarsacak iddialarda bulundu. Nord, Premier Lig'de top koşturan ünlü ve evli bir futbolcunun kendisine tecavüz etmeye çalıştığını öne sürdü.

"UYANDIĞIMDA ELBİSEMİ ÇIKARMIŞTI"

İngiltere kadın futbolunun önemli isimlerinden QPR forması giyen Alexandra Nord, İngiliz  Daily Mail gazetesine çarpıcı iddialarda bulundu.  Londra'da bir otel odasında ismini vermediği Premier Lig oyuncusunun üzerindeki elbiseyi çıkarmaya çalıştığını fark ettiğini belirtirken "Uyandığımda üzerimdeki elbiseyi çıkarmış bir haldeydi. Kendisi de yanımda soyunmuş bir şekilde duruyordu." dedi.

İNGİLİZ BASININDA YANKI UYANDIRDI

Ünlü futbolcuyla Mayfair'deki bir gece kulübünde tanıştıklarını belirten 25 yaşındaki  İsveç doğumlu Nord, o sırada evli olduğunu bilmediğini de sözlerine ekledi.  İsveç'teki Bachelor (eş bulma yarışması) programıyla belli bir hayran kitlesine sahip olan Alexandra Nord'un açıklaması İngiliz basınında da yankı uyandırdı.

OLAY, 6 YIL ÖNCE GERÇEKLEŞMİŞ

Şu anda 25 yaşında olan Nord, olayın 6 yıl önce 19 yaşındayken gerçekleştiğini de sözlerine ekledi. Nord, ''Otele gittiğim zaman odamın parasını ödediğini fark ettim'' dedi.

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İsveçDaily MailİngiltereMagazinSpor
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