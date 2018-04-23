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Kadın adayın afişini öptü, 82 bin dolar ceza yedi

Irak'ta parlamento seçimlerine Ensar el Hak listesinden aday olan Hedba el Hesnawi'nin afişini öpen ve hakaret eden gence 100 milyon dinar (82 bin dolar) para cezası verildi

Kadın adayın afişini öptü, 82 bin dolar ceza yedi

Irak'ta parlamento seçimlerine Ensar el Hak listesinden aday olan Hedba el Hesnawi'nin afişini öpen ve hakaret eden gence 100 milyon dinar (82 bin dolar) para cezası verildi

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:06
Kadın adayın afişini öptü, 82 bin dolar ceza yedi
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RUDAW'IN haberine göre seçim propagandasının başladığı ilk günlerde El Macatim aşiretinden olan bir gencin, kadın adayın afişini öpen ve hakaret eden görüntüleri sosyal medyaya düştü.

"DUDAKLARININ GÜZELLİĞİNE MAŞALLAH"

Hedba el Hesnawi'nin afişini öpüp, hakaret eden gencin çektiği videoda, "Eğer sana oy vermezsem, annem ve babama lanet olsun. Şu dudakların güzelliğine maşallah, maşallah" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Kadın aday Hedba el Hesnawi'nin aşireti, genci kendilerine teslim edilmesi karşılığında EL Macatim aşiretine 40 milyon dinar (33 bin dolar) para talep ettiği ifade ediliyor.

Hedba el Hesnawi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayla ilgili şunları söyledi: "Bazıları seçime gölge düşürmek için söz konusu genci kışkırtarak yönlendirmiş."

GENCİN AİLESİ VEKİL ADAYINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Ancak daha sonra aileler olayın parayla çözüldüğünü açıkladı. Gencin ailesi medya üzerinden vekil adayından özür diledi.

Hedba Hesnawi son olarak, "Bana karşı yapılanlara rağmen ben yoluma devam ediyorum. Kanunu bilmeyenlere kanunu öğreteceğiz" açıklamasında bulundu.

Olaydan sonra açıklamalarda bulunan gencin babası ise, "Para miktarı sembolik bir şey, karşı aşiret haklı ve cezalandırma hakkına sahip. Her şeye rağmen intikama başvurmadıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Edinilen bilgilere göre, iki ailenin konunun kapanması için 100 milyon dinara (82 bin dolar) anlaştığı ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
IrakAfişHedba El Hesnawi
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