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Kadersiz damat, bekarlığa veda partisinde cinsel organından vuruldu

Mısır'da meydana gelen olayda, düğününden 1 gün önce bekarlığa veda partisi düzenleyen damat cinsel organından vuruldu. Talihsiz adam ağır yaralanırken, düğün de iptal edildi

Kadersiz damat, bekarlığa veda partisinde cinsel organından vuruldu

Mısır'da meydana gelen olayda, düğününden 1 gün önce bekarlığa veda partisi düzenleyen damat cinsel organından vuruldu. Talihsiz adam ağır yaralanırken, düğün de iptal edildi

09 Kasım 2017 Perşembe 10:39
Kadersiz damat, bekarlığa veda partisinde cinsel organından vuruldu
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OSMAN Al-A. isimli Mısırlı adam, kendi bekarlığa veda partisinde cinsel organından vuruldu. Partiye katılan konuklardan biri tarafından yanlışlıkla vurulan damat, cinsel organının yanı sıra uyluğu ve elinden de yaralandı.

DAMAT AĞIR YARALI

Geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda, damat ağır yaralanırken silahı ateşleyen kişi olay yerinden kaçtı ancak kısa süre içinde yakalandı. Damadın 26 yaşındaki arkadaşı gözaltına alınırken, vurulan adamın durumunun ciddi olduğu bildirildi.

NİKAH İPTAL OLDU

Düğününden 1 gün önce yaşanan talihsiz olay sebebiyle nikah iptal olurken,  Mısır'da bu tip kutlamalarda ateşli silahların kullanılıyor olması ile ilgili eleştiriler de yoğunlaştı. Bazıları bunun gelenekleri olduğunu söylerken, büyük bir çoğunluk ise bu tehlikeli geleneğin "gerici" ve "pervasız" olduğu eleştirisini yaparak sona ermesi gerektiğini ifade etti.

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Osman AlMısırKomik - İlginçDünya
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