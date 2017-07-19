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KADEM’ten Alman hakime tepki

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Almanya’da bir duruşmada hakimin davacı kadından başörtüsünü çıkarmasını istemesi ve davacı kadının bunu reddetmesi üzerine duruşmanın yapılamamasına tepki gösterdi

KADEM’ten Alman hakime tepki

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Almanya’da bir duruşmada hakimin davacı kadından başörtüsünü çıkarmasını istemesi ve davacı kadının bunu reddetmesi üzerine duruşmanın yapılamamasına tepki gösterdi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:32
KADEM’ten Alman hakime tepki
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KADEM’DEN  yapılan açıklamada, Almanya’nın Brandenburg Eyaleti’nde boşanma davasına bakan hakimin, davacı kadının başörtüsünü çıkarmasını istediği, ancak davacı kadının bunu reddettiği ve duruşmanın yapılamadığı belirtildi.
Açıklamada, insan hakları, demokrasi, çok kültürlülük, ifade özgürlüğünün, Avrupa’nın bütün dünyaya kendi mülkü gibi tanıttığı değerler olduğuna dikkati çekilerek, tüm dünyaya insan hakları karnesi vermeye kalkan Avrupa’nın, bu değerlere ihanet ettiği vurgulandı.İslamofobyanın özellikle Müslüman kadınlar üzerinden nasıl tezahür ettiği ve ne derece dehşet verici noktalara vardığını ispatlayan bir örneğin daha yaşanmış olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

YASA İLE DAHİ KISITLANAMAZ

“Söz konusu Müslüman bir kadının başörtüsü olduğunda, Avrupa’nın her fırsatta su yüzüne çıkardığı oryantalist ve faşist tavrından bıktık. Uluslararası hukuk normu haline gelmiş din, inanç ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına alan bu tutum, açık bir insan hakları ihlalidir. Demokratik bir hukuk devletinin gereği olarak, yargıya erişim hakkı hiçbir şekilde kısıtlanamaz ve bu hakkın kullanımı hiç kimsenin dini veya başka bir kimliğinden ötürü elinden alınamaz. Bir kadının başını örtmesi ya da açması, diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini etkilemeyeceği için, yasa ile dahi kısıtlanamaz.”

ALMAN HÜKÜMETİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

“Başörtülülerin kamuda çalışmasına ve hatta mahkemelerde stajyer olmasına izin vermediği gibi davacı olarak bile mahkeme salonuna almayan bir özgürlükler ülkesi düşünülemez. Hiçbir uluslararası metinde ve kendi anayasalarında dahi yeri olmayan bu uygulamalarından dolayı Alman yargısını ve gerekli tedbirleri almayan Alman hükümetini şiddetle kınıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKademBaşıörtüMahkemeDuruşma
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