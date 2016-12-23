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Kaçırılan uçağın kapısı açıldı, yolcular çıkıyor!

İç hatlar seferinde Trablus'a giderken kaçırılıp Malta'ya indirilen uçaktan kadınlar ve bir çocuk bırakıldı, televizyonların canlı yayınında açılan uçağın kapısından indiler

Kaçırılan uçağın kapısı açıldı, yolcular çıkıyor!

İç hatlar seferinde Trablus'a giderken kaçırılıp Malta'ya indirilen uçaktan kadınlar ve bir çocuk bırakıldı, televizyonların canlı yayınında açılan uçağın kapısından indiler

23 Aralık 2016 Cuma 15:01
Kaçırılan uçağın kapısı açıldı, yolcular çıkıyor!
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PİLOT, Trablus'taki kuleyle yaptığı son konuşmada uçağı Libya'ya indirmeyi denediğini ancak korsanların bunu kabul etmediğini söyledi.
Libya devletine ait Afrikiye havayollarına ait Airbus A320 yolcu uçağı, içindeki 118 kişiyle birlikte iki saldırgan tarafından kaçırılarak Malta'ya indirildi. Televizyonların canlı yayınladığı görüntülerde önce otobüsler hareket etti, ardından uçağın kapısı açıldı. Korsanlar ilk olarak içerideki kadınları ve çocukları bıraktı. Yolcular otobüslerle güvenli bölgeye alınıyor.
El bombaları taşıyan saldırganlar uçağı patlatmakla tehdit ediyor. Reuters haber ajansının havalimanından geçtiği fotoğraflarda özel timlerin uçağın etrafını sardığı görülüyor. 
İç hatlar seferi yapan ve güneybatıdaki Sebha'dan Trablus'a gitmekte olan uçak, yolundan çevrildi. Malta'ya yönlendirilen uçağın yerel saatle 11.32'de Luqa Havaalanı'na indiği bildiriliyor. Havalimanı kaynakları, uçağın havada birkaç kez rota değiştirdiğini bildiriyor. Kaçırılan uçak önce Malta'ya doğru yöneldi, havadayken Trublus'a doğru geri döndü ve son olarak yeniden Malta'ya yönlendirildi.
Uçağın gökyüzündeki güzergah değişikliği, Flightradar24 sitesinde de görüldü. Rotasından saptırılan uçağın indiği havalimanıyla Libya'nın kuzey kıyıları arasında yaklaşık 500 kilometre bulunuyor.
Malta Başbakanı Joseph Muscat, uçakta 111 yolcunun bulunduğunu, bunlardan 82'sinin erkek, 28'sinin kadın ve birinin de çocuk olduğunu duyurdu.
Reuters haber ajansına konuşan güvenlik kaynakları, pilotun uçağı Libya'ya indirmeyi denediğini ancak korsanların bunu reddettiğini aktardı. Pilot, Trablus'taki havalimanıyla son konuşmasında bu bilgiyi verdi.
Malta Başbakanı Muscat, güvenlik güçlerinin operasyon için hazırlandığını açıkladı. Muscat, Twitter üzerinden attığı mesajda, "Libya'da iç hat seferi yapan bir uçağın Malta'ya yöneldiği ve bir kaçırılma durumunun söz konusu olabileceği bilgisini aldım. Güvenlik görevlileri ve acil durum ekipleri hazır bekliyor" yazdı.
Afrikiye Havayolları'nın güvenlik direktörü Arapça yayın yapan El Naba'ya uçağın kaçırıldığı bilgisini doğruladı.
Malta basını, hava korsanlarının Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi yanlısı olduğunu bildiriyor.
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