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Kaçak avcılar 3 gergedanı öldürdü

Kenya'da ülkenin koruma altındaki en önemli vahşi yaşam merkezlerinden Meru Ulusal Parkı'nda 3 gergedanın kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Kaçak avcılar 3 gergedanı öldürdü

Kenya'da ülkenin koruma altındaki en önemli vahşi yaşam merkezlerinden Meru Ulusal Parkı'nda 3 gergedanın kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:56
Kaçak avcılar 3 gergedanı öldürdü
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KENYA Vahşi Yaşam Servisi (KWS) tarafından yapılan yazılı açıklamada,  başkent Nairobi'ye 350 kilometre uzaklıktaki Meru Ulusal Parkı'nda dişleri sökülen 3 gergedanın ölü bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgede görevli park bekçilerinin silah sesi duyduktan  hemen sonra olay yerine gittiği ancak müdahale etmekte geç kalındığı kaydedildi.

Olay yerine ulaşıldığında yasa dışı avlanan silahlı kişilerin kaçtığı  belirtilen açıklamada, kaçak avcıları yakalamak için bölgede geniş çaplı tarama  faaliyeti başlatıldığı duyuruldu.

Yıllardır kaçak avcılığa karşı mücadele veren Kenya'da geçen yıl ülkenin bazı eyaletlerindeki ulusal parklarda 69 fil ile 9 gergedan öldürülmüştü.

Ülkede 1970'li yılların başında 20 binin üzerinde olan gergedan nüfusundan bugün sadece 650 birey kaldı.

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Kenya3 GergedanMeru Ulusal ParkıKaçak Avcılar Tarafından
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