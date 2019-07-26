"Kabul edilemez bir adım" deyip Türkiye'yi tehdit etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'ye uygulanacak olası yaptırımlar hakkında konuştu. Pompeo, Türkiye'yi tehdit ederek "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu" ifadelerini kullandı.Mike Pompeo, Amerikan Bloomberg kanalına Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alması ve CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında uygulanabilecek olası yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KABUL EDİLEMEZ BİR ADIM"

Konuya dair değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Pompeo, Türkiye'nin teslim almaya başladığı S-400'lerin aktif hale getirilmesini "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirdi. Pompeo, ilk aşamada Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasını sağladıklarını dile getirerek, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu." değerlendirmesinde bulundu. Ankara'ya uzun zamandır S-400 ve F-35'lerin uyumsuz olduğunu anlattıklarını ifade eden Pompeo, "Bu sistemin bir kısmını teslim aldılar, Türklerin bunu tekrar gözden geçirmesini istiyoruz." dedi.

CUMHURİYETÇİ SENATÖR: KAZAN KAZAN YOLUNA BAKIYORUZ

Cumhuriyetçi Partinin kıdemli senatörlerinden Lindsey Graham da konuya ilişkin Twitter'dan yazılı açıklama yaptı. Graham, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin S-400'leri aktif hale getirmesi sonucunda ilişkilerimize zarar gelmesinin önüne geçebilecek bir yol bulmalıyız. Türkiye noktasında kazan-kazan yoluna bakıyoruz, kaybet-kaybet değil. Müttefikimiz Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı müzakere ederek daha güçlü bir ilişki kurabileceğimizi umuyorum. Bu, ekonomilerimizi bütünleştirecek ve her iki ulus için de bir kazan-kazan anlamına gelecek."

ORTAGUS: HERHANGİ BİR TAKVİM YOK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, haftalık basın toplantısında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması gerekçesiyle yaptırım uygulanması konusunda zaman sınırlaması olmadığını vurguladı. Ortagus, "Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile istişare ediyor ve karar vermesi için herhangi bir takvim bulunmuyor" dedi.