Kabile çatışması: 7 ölü

KENYA Kızıl Haç yetkililerince yapılan açıklamada, Meru eyaletindeki Meru kabilesi ile Isiolo eyaletindeki Borana kabilesi arasında çıkan çatışmada 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, 700 kişinin de bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borana kabilesi üyesi olduğu şüphelenilen silahlı kişilerin, Meru kabilesinin yaşadığı 6 köyü bastığı ve hayvanları çaldığı iddia ediliyor.
Meru-Isiolo eyaletleri sınırında geçmiş dönemlerde de kabileler arasında hayvan hırsızlığı nedeniyle çatışmalar yaşanmıştı. Bölgede, 2015'te 11 kişinin yaşamına neden olan çatışmaların etnik gerginliği körüklediği gerekçesiyle 3 eyalet yetkilisi tutuklanmıştı.
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