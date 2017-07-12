Kabile çatışması: 7 ölü

KENYA Kızıl Haç yetkililerince yapılan açıklamada, Meru eyaletindeki Meru kabilesi ile Isiolo eyaletindeki Borana kabilesi arasında çıkan çatışmada 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Açıklamada, 700 kişinin de bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.



Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borana kabilesi üyesi olduğu şüphelenilen silahlı kişilerin, Meru kabilesinin yaşadığı 6 köyü bastığı ve hayvanları çaldığı iddia ediliyor.



Meru-Isiolo eyaletleri sınırında geçmiş dönemlerde de kabileler arasında hayvan hırsızlığı nedeniyle çatışmalar yaşanmıştı. Bölgede, 2015'te 11 kişinin yaşamına neden olan çatışmaların etnik gerginliği körüklediği gerekçesiyle 3 eyalet yetkilisi tutuklanmıştı.