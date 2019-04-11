Julian Assange gözaltına alındı

Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde gözaltına alındı. İngiliz polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından Assange'ın Ekvador büyükelçiliğinde gözaltına alınarak Londra Polis Merkezi'ne götürüldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada, "47 yaşındaki Julian Assange, Metropolitan Polis Servisi (MPS) yetkililerince Ekvador büyükelçiliğinde bugün gözaltına alındı. Assange, Westminster Magistrates' Mahkemesine çıkarılana kadar Londre Polis Merkezi'nde gözaltında tutulacak" ifadeleri kullanıldı. ​WikiLeaks tarafından yapılan açıklamada ise, Ekvador'un Assange'ın sığınma hakkını yasa dışı şekilde geri çektiği ve İngiliz polisinin uluslararası hukuku çiğneyerek Assange'ı büyükelçilik binası içerisinde gözaltına aldığı bildirildi. Uluslararası organizasyonun blog sitesindeki açıklamada bu kararın, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun, kardeşi tarafından oluşturulan bir offshore hesabını kullandığına dair iddiaların üstünü kapatma girişimi olduğu savunulmuştu. Wikileaks tarafından geçen hafta yapılan başka bir açıklamada ise, üst düzey bir Ekvador yetkilisinin, "Assange'ın günler hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını söylediği" belirtilmişti. Assange, 2012 yılından beri sığınma talebiyle Ekvador büyükelçiliğinde yaşıyordu.

İNGİLTERE'DEN 'ÖLÜM CEZASIYLA KARŞILAŞABİLECEĞİ ÜLKEYE GÖNDERİLMEME' GARANTİSİ

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ise, yaptığı açıklamada Assange'ın iltica talebinin kabul edilmediğini duyurdu. Moreno ayrıca, Asssange'ın 'ölüm cezasıyla karşılaşabileceği bir ülkeye gönderilmemesi' yönünde İngiltere'den garanti aldıklarını da belirtti. Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir video yoluyla açıklamalarda bulunan Moreno, "Bağımsız bir şekilde alınan karara göre Ekvador, uluslararası sözleşmeleri ve günlük yaşam protokollerini defalarca ihalal etmesinin ardından Assange'ın sığınma statüsünü geri çekti" ifadelerini kullandı.

HUNT'TAN MORENO'YA TEŞEKKÜR

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Ekvador Devlet Başkanı Moreno'ya 'İngiltere ile işbirliğinden ötürü' teşekkür etti ve Asange'ın 'adaletin karşısına çıkacağını' söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.

İSVEÇ'E İADE KARARI ALINMIŞTI

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti. Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 13:19