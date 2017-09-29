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Japonya’da parlamento feshedildi

Başbakan Shinzo Abe, acil seçim için parlamentonun alt kanadını feshetti. Seçimlerin zamanından bir yıl önce, 22 Ekim’de yapılacağı açıklandı. Başbakan Abe’nin erken seçim kararının, artan halkoyu desteği ve devam eden Kuzey Kore nükleer krizi ile ilgili halktan yeni yetki alma isteği olarak yorumlandı

Japonya’da parlamento feshedildi

Başbakan Shinzo Abe, acil seçim için parlamentonun alt kanadını feshetti. Seçimlerin zamanından bir yıl önce, 22 Ekim’de yapılacağı açıklandı. Başbakan Abe’nin erken seçim kararının, artan halkoyu desteği ve devam eden Kuzey Kore nükleer krizi ile ilgili halktan yeni yetki alma isteği olarak yorumlandı

29 Eylül 2017 Cuma 17:43
Japonya’da parlamento feshedildi
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SHINZO Abe, Sağ kanat şahini olarak 2012'de başbakan olmuştu. Abe'nin Liberal Demokrat Partisi koalisyon hükumetinde birinci ortak olarak iktidarı paylaşıyor.

Sene başında, kayırmacılık iddialarıyla kamuoyu desteğinde düşüklük yaşayan Abe Kuze Kore'nin, Japonya üzerinden füze fırlatması üzerine takındığı sert tavırla kamuoyunda yeni destek kazanmıştı. Erken seçim kararının yükselen kamuoyu desteğini zayıf muhalefete karşı ve Liberal Demokratik partinin yükselen kamuoyu desteğinden istifade etmek olarak yorumlandı.

Başbakan Abe'nin karşısına, Tokyo Valisi Yuriko Koike'nin başkanlığını yaptığı Ümit Partisinin rakip çıktığı kaydedildi.

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JaponyaSeçim
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