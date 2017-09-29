Japonya’da parlamento feshedildi

Başbakan Shinzo Abe, acil seçim için parlamentonun alt kanadını feshetti. Seçimlerin zamanından bir yıl önce, 22 Ekim’de yapılacağı açıklandı. Başbakan Abe’nin erken seçim kararının, artan halkoyu desteği ve devam eden Kuzey Kore nükleer krizi ile ilgili halktan yeni yetki alma isteği olarak yorumlandı