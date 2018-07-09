Japonya'da aşırı yağış felaket getirdi: 83 ölü

JAPONYA'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan aşırı yağışlar yüzünden ölenlerin sayısı artıyor. Japon yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada ölü sayısını 60 olarak açıklamıştı. Japon resmi NHK televizyonu ise ölü sayısının 83'e çıktığını duyururken, kayıp sayısını ise 56 olarak açıkladı. Japon Sivil Koruma ve Afet Dairesi ülkenin batısında yüzlerce kişinin de yaralandığını belirtti.

Japonya'da tayfunla birlikte başlayan aşırı yağışlar ülkenin özellikle batısında toprak kaymaları ve sellere yol açtı. Çok sayıda ev yıkılırken, binlercesi sular altında kaldı. Başkent Tokyo'da dün ayrıca 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe afetle ilgili olarak ilgili bakanlıkları kriz toplantısı için toplanmaya çağırdı. Başbakan seller altında kalan bölgelerdeki çalışmalarla ilgili olarak, "Yardım ve kurtarma çalışmaları, sel bölgelerinin boşaltılması çalışmalarında adeta zamana karşı yarışıyoruz" dedi.

Kötü hava şartları yüzünden iki milyondan fazla insana güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Ancak birçok vatandaşın evlerinde kaldığı belirtildi. Okayama vilayetindeki Kuraşaki kentinde 300 kişi bir hastanede mahsur kalırken, elektriklerin de kesildiği açıklandı. Hastaneden bir hemşire NHK televizyonuna yaptığı açıklamada, mahsur kalanlar arasında bebeklerin de bulunduğunu, içme suyu ve yiyecek sıkıntısı çekildiğini ifade etti. NHK hastaların helikopterler yardımıyla güvenli bölgelere nakledildiğini belirtti.Hiroşima Valiliği Sivil Koruma ve Afet Dairesi Sözcüsü Mitsunari Imawaka AFP'ye yaptığı açıklamada, "Sellerin yol açtığı hasarın boyutunu kestirmek zor" dedi.

Aşırı yağış ve seller yüzünden bölgedeki Japon Panasonic ve Mazda şirketleri üretimi durdurmak zorunda kaldı. Amazon'un da çalışmalarını bir süreliğine askıya aldığı kaydedildi.

Japonya'da 2014 yılından bu yana en şiddetli yağışların yaşandığı belirtiliyor. 2014 yılındaki yağışlarda Hiroşima bölgesinde 74 kişi hayatını kaybetmişti.