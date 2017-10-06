Japonya'da 6.3 şiddetinde deprem!

JAPONYA'NIN doğu kıyılarındaki Fukuşima şehri 6.3 şiddetinde depremle sallandı.
Depremin 2011 yılında Fukuşima'da bulunan nükleer enerji santralini yerle bir eden büyüklükte tehlikeli bir gelgit olayı veya tsunami başlatmasından endişe edildiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 77.8 kilometre derinlikte olan depremin Honshu adasının Iwaki şehrine yaklaşık 290 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini bildirdi.
Öte yandan, depremde ölen veya yaralananlara dair henüz herhangi bir bilgi olmadığı belirtildi.
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