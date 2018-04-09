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Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 5 kişi yaralandı.

Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 5 kişi yaralandı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 09:07
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
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KYODO haber ajansına göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Shimane bölgesine bağlı Oda kenti olan depremin yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Yerel saatle 01.32'de meydana gelen depremde 4'ü Oda kentinde, biri de Izumo kentinde olmak üzere 5 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle elektrik ve su kesintisi yaşanan Oda kentindeki bazı binalar hasar gördü, yollarda çatlaklar meydana geldi. Kentteki hastanede, su depolama tankındaki hasarın ardından ayakta tedavi hizmetleri durdu. Japonya Yol Trafik Bilgi Merkezi, deprem nedeniyle bölgedeki bazı tren seferlerinin durdurulduğunu ancak trafiğin etkilenmediğini açıkladı. Yetkililer, Shimane nükleer enerji santralinde bir anormallik olmadığını da duyurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise merkez üssü Oda kentinin 9 kilometre doğusu olan depremin büyüklüğünü 5,6 olarak duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
JaponyaDeprem
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