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İtiraf etti! Kokain kullanıp genç çifti bıçaklayarak öldürmüş

19 Nisan'da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan evlerinde cinayete kurban giden Yorgos Hacıyeorgiu ile Dina Sergiu çiftini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Loizos Conis suçunu itiraf etti

İtiraf etti! Kokain kullanıp genç çifti bıçaklayarak öldürmüş

19 Nisan'da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan evlerinde cinayete kurban giden Yorgos Hacıyeorgiu ile Dina Sergiu çiftini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Loizos Conis suçunu itiraf etti

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:15
İtiraf etti! Kokain kullanıp genç çifti bıçaklayarak öldürmüş
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GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde Lefkoşa'da 19 Nisan'da meydana gelen olayda, Yorgos Hacıyeorgiu ile Dina Sergiu evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında Loizos Conis'i gözaltına aldı. Sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Conis, suçunu itiraf etti. Loizos Conis, olaydan önce kokain kullanıp, arkadaşlarına evdeki kasayı almaları gerektiğini söylediğini anlattı.

ÇİFTİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Conis, kapıyı açamadığı için eve üst kattaki pencereden girdiğini kaydetti. Yatak odasında bulunan Dina Sergiu'nun kendisini fark edip, bağırdığını söyleyen Loizos Conis, "Kadını bıçaklayarak öldürdüm" dedi. Alt katta televizyon izleyen kadının eşi Yorgos Hacıyeorgiu'nun yardıma koştuğunu söyleyen şüpheli, "Bu sırada adamı da bıçaklamaya başladım. Onu da öldürdükten sonra evdeki kasayı aramaya başladım" diye konuştu. Bu sırada evde bulunan 15 yaşındaki çocuğun uyandığını belirten Conis, "Çocuğu mutfağa götürdüm. Sonrasında bana yardım için gelen üvey kardeşim Lefteris S. ve arkadaşım Sarah S.'nin içeri girmesi için kapıyı açmasını sağladım" dedi.

Conis'in evden çıkarken içinde ne kadar para olduğu belirlenemeyen bir cüzdan aldığı tespit edildi.

SEVGİLİSİ DE İTİRAF ETTİ

Şüpheli Loizos Conis'in sevgilisi Sarah S. de polise verdiği ifade de arkadaşının kokain ve diğer uyuşturucu maddeleri kullandığını söyledi. Conis'ten korkusu nedeniyle ayrılamadığını söyleyen 21 yaşındaki kadın, "Eve cinayet işlemek için gitti" dedi.

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Güney KıbrısItiraf
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