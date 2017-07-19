İtalya’nın ‘insani vize’ fikri Avusturya’yı kızdırdı

BU yılın başından beri Akdeniz üzerinden gelen göçmen sayısı 90 bini geçen ve AB’nin bu konuda kendisini yalnız bıraktığı şikayetlerini sıklıkla ifade eden İtalyan yetkililerin “Göçmenlere insani vize verilebilir” çıkışı, AB’nin iki üyesi İtalya ve Avusturya arasında göçmenler üzerindeki tartışmayı alevlendirdi.İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro ve İtalyan Senatosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Luigi Manconi’nin Brüksel’deki AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde açıkladıkları “İtalya’ya deniz üzerinden gelen kaçak göçmenlerin sağlanacak insani vize ile diğer birlik üyesi ülkelere gidebilmesi” fikri, Avusturya’nın sert tepkisine yol açtı.

‘YENİ BİR İNSAN DALGASINA İZİN VERMEYİZ’

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, Alman Bild gazetesinde yayımlanan demecinde, “Eğer, yasadışı göçmenlerin Avusturya’ya gelişi devam ederse Brenner sınırını kapatırız” dedi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz da, “Eğer gerekli olursa, Brenner sınırını koruyacağız. Kesinlikle yeni bir insan dalgasına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

‘AÇIKLAMALAR 180 DERECE FARKLILIK GÖSTERİYOR‘

Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin internet sitesindeki habere göre İtalya’nın AB İşlerinden Sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Sandro Gozi, Kurz’un açıklamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, “Her hafta sıklıkla 180 derece farklılık gösteren açıklamalarına cevap vermek bizim için yorucu” demişti.