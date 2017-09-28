İtalya’dan bir ilk: 'Seks gemisi' yola çıktı

ALINAN göre, seks gemisi Desire Cruise, dün yola çıktı. 180 metre uzunluğundaki gemi, Adriyatik Denizi'nde yolculuğa çıkacak ve Hırvatistan ile Slovenya'da duraklayacak. Gemi 3 Kasım'da da Venedik'e geri dönecek.

Yolculuk için tüm biletlerin tükendiği belirtilen gemide, erotik partiler düzenlenecek. Gemideki yolcular, belli noktalarda tamamen çıplak olacak.