Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102651
ALTIN
147.120
DOLAR
3.5555
STERLİN
4.7681
EURO
4.1933
29 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Eylül 2017 Yeni Alanya...
29 Eylül 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Eylül Günlük Burç Yorumu
29 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
29 Eylül 2017 Alanya -...
banner468

İtalya’da makarnalar gümrüğe takıldı

İtalyan mahkemesi, İtalya'nın Genova Limanı'nda el konulan 350 ton makarnanın Libya, Peru ve El Salvador'daki okul ve aş evlerine verilmesine karar verdi

İtalya’da makarnalar gümrüğe takıldı

İtalyan mahkemesi, İtalya'nın Genova Limanı'nda el konulan 350 ton makarnanın Libya, Peru ve El Salvador'daki okul ve aş evlerine verilmesine karar verdi

29 Eylül 2017 Cuma 10:09
İtalya’da makarnalar gümrüğe takıldı
banner404

İTALYAN bir markanın Türkiye’de ürettiği 350 ton makarnaya , tüketiciyi İtalya’da üretildiğine inandıracak şekilde paketlendiği gerekçesiyle Genova Limanı’nda el kondu. Libya, Peru ve El Salvador’a bağışlanan makarna, okul ve aş evlerinde kullanılacak.

İtalya’nın köklü makarna üreticilerinden Garofalo’nun, Afrika ülkelerine ihraç için üretilen “Santa Lucia” alt markasına ait 350 ton makarna geçen yıl Türkiye’den Genova’ya nakil edildiğinde gümrük kontrollerine takıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre yapılan incelemelerde, makarnanın İtalya’da üretildiğini düşündürecek şekilde paketlendiği ve paketlerinin üzerindeki “Türkiye’de üretilmiştir” yazısının zor görünür şekilde ve silinebilir mürekkeple yazıldığı belirlendi. İtalya’da ticari ürünlerin tüketiciyi yanıltıcı şekilde etiketlenmesini yasaklayan yasa maddesi gereği makarna gümrükte durduruldu.

Üretici firma, söz konusu makarnanın İtalya ya da Avrupa pazarı için değil, Afrika’ya ihraç edilmek üzere üretildiğini, bu nedenle İtalyan tüketicileri koruyan bu yasanın kapsamına girmediğini savundu.

Okul ve aş evlerinde kullanılacak

Firmanın itirazı üzerine Yargıtay’a kadar taşınan davada son karar da makarnaya el konması yönünde oldu. Mahkemenin kararı sonrası, operasyonu yürüten Gümrük Ofisi’nin Dolandırıcılığı Önleme Bürosu ve Mali Polis, el koyulan makarnanın israf olmaması için çalışmalara başladı.

Katolik yardım kuruluşu Sant Egidio ve BM’nin insani yardımlardan sorumlu birimi UNHRD ile işbirliği içinde, bu makarnaların Libya, Peru ve El Salvador’a bağışlanmasına karar verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İtalyaMakarna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’den referandum itirafı: İşimiz zorlaştı
ABD’den referandum itirafı: İşimiz zorlaştı
Ünlü sunucu canlı yayında doğurmaya başladı
Ünlü sunucu canlı yayında doğurmaya başladı
Wall Street Journal baskıyı durduruyor
Wall Street Journal baskıyı durduruyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim