İtalya’da makarnalar gümrüğe takıldı

İTALYAN bir markanın Türkiye’de ürettiği 350 ton makarnaya , tüketiciyi İtalya’da üretildiğine inandıracak şekilde paketlendiği gerekçesiyle Genova Limanı’nda el kondu. Libya, Peru ve El Salvador’a bağışlanan makarna, okul ve aş evlerinde kullanılacak.

İtalya’nın köklü makarna üreticilerinden Garofalo’nun, Afrika ülkelerine ihraç için üretilen “Santa Lucia” alt markasına ait 350 ton makarna geçen yıl Türkiye’den Genova’ya nakil edildiğinde gümrük kontrollerine takıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre yapılan incelemelerde, makarnanın İtalya’da üretildiğini düşündürecek şekilde paketlendiği ve paketlerinin üzerindeki “Türkiye’de üretilmiştir” yazısının zor görünür şekilde ve silinebilir mürekkeple yazıldığı belirlendi. İtalya’da ticari ürünlerin tüketiciyi yanıltıcı şekilde etiketlenmesini yasaklayan yasa maddesi gereği makarna gümrükte durduruldu.

Üretici firma, söz konusu makarnanın İtalya ya da Avrupa pazarı için değil, Afrika’ya ihraç edilmek üzere üretildiğini, bu nedenle İtalyan tüketicileri koruyan bu yasanın kapsamına girmediğini savundu.

Okul ve aş evlerinde kullanılacak

Firmanın itirazı üzerine Yargıtay’a kadar taşınan davada son karar da makarnaya el konması yönünde oldu. Mahkemenin kararı sonrası, operasyonu yürüten Gümrük Ofisi’nin Dolandırıcılığı Önleme Bürosu ve Mali Polis, el koyulan makarnanın israf olmaması için çalışmalara başladı.

Katolik yardım kuruluşu Sant Egidio ve BM’nin insani yardımlardan sorumlu birimi UNHRD ile işbirliği içinde, bu makarnaların Libya, Peru ve El Salvador’a bağışlanmasına karar verildi.