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‘İsviçreli dostlarınıza en az bir saat anlatın’

Türkiye’nin Bern Büyükelçisi Saygılı, İsviçre’deki Türk vatandaşlarına, FETÖ’nün darbe girişimi gerçeğini her bir İsviçreli dostuna en az bir saat anlatması çağrısında bulundu. Saygılı, “Çünkü İsviçre kamuoyunda Türkiye aleyhinde oluşan yanlış algıyı ancak bire bir markajla yıkabiliriz” dedi

‘İsviçreli dostlarınıza en az bir saat anlatın’

Türkiye’nin Bern Büyükelçisi Saygılı, İsviçre’deki Türk vatandaşlarına, FETÖ’nün darbe girişimi gerçeğini her bir İsviçreli dostuna en az bir saat anlatması çağrısında bulundu. Saygılı, “Çünkü İsviçre kamuoyunda Türkiye aleyhinde oluşan yanlış algıyı ancak bire bir markajla yıkabiliriz” dedi

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:25
‘İsviçreli dostlarınıza en az bir saat anlatın’
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BERN Büyükelçisi İlhan Saygılı, FETÖ mensuplarının devletin istihbaratına, ordusuna, yargısına, polisine, dışişlerine, maliyeye ve bir insanın hayatında önemli olan her yere sızdığın,15 Temmuz darbe girişiminin bu kişilerin deşifre olması açısından hayırlı olduğunu belirtti. Saygılı, Dışişleri Bakanlığına sızan meslek memurlarının yüzde 23’ünün FETÖ’den atıldığını söyledi.
FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan ve İsviçre’ye iltica başvurusu yaptığı belirtilen eski Bern Büyükelçiliği Müsteşarına isim vermeden tepki gösteren Saygılı, “Bern Büyükelçiliğinde çalışan müsteşar olan ve aylarca maslahatgüzarlık yapmış kişi, özellikle kişi diyorum yani herhangi bir sıfat koymak istemiyorum ve genç bir memur atıldı mesela. Atılan müsteşar olan kişinin İsviçre’ye iltica talebinde bulunduğu söyleniyor. Gerçekten büyük üzüntü duydum. Bir Türk diplomat bunu nasıl yapabilir?”

İSVİÇRELİLER DARBE GİRİŞİMİ KONUSUNDA ÖNYARGILI

Büyükelçi Saygılı, İsviçrelilerin Türkiye’deki darbe girişimi konusunda önyargılı olduğunu belirterek, elçiliğe gelen birçok gazeteci ve milletvekiline gerçekleri anlatınca durumu anlamaya başladıklarına işaret etti. İsviçre’deki her Türk vatandaşının darbe girişimini İsviçrelilere anlatmasını rica eden Saygılı, “Türk insanından ricam her bir İsviçreli dostuna darbe girişimiyle ilgili gerçekleri en az bir saat anlatmaları. Bunu vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum. Çünkü İsviçre kamuoyunda Türkiye aleyhinde oluşan yanlış algıyı ancak bire bir markajla yıkabiliriz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
IsviçreBernTürkiyeİlhan Saygılı
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