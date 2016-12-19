İsviçre'nin Başkenti Zurih'te camiye silahlı saldırı

İSVİÇRE'NİN Başkenti Zürih'te bulunan bir camiye silahlı saldırı düzenlend. Saldırıda ölü olmadığı, yaralıların bulunduğu öğrenildi. Avrupa'da İslamafobi gün geçtikçe artıyor. İsviçre'nin Zürih kentindeki bir camide silahlı saldırıda bulunulduğu ve yaralıların olduğu öğrenildi. Zürih polisi, AA muhabirine telefonda verdiği bilgide, Zürih'teki bir camide silahlı saldırıda bulunulduğunu ve yaralananlar olduğunu açıkladı. Saldırıda can kaybı olmadığını belirten fakat yaralı sayısı hakkında bilgi vermekten kaçınan polis, saldırıyı kaç kişinin düzenlediğini ve nedenini araştırdıklarını ifade etti. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polisler camiye saldıranların yakalanması için çalışma başlattı.

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