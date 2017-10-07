İsveçli gazetecinin kafası denizde çıktı!

DANİMARKA'DA haberini yapmak için bir mucidin denizaltısıyla gezintiye çıktıktan iki ay sonra cesedi; başı, kolları ve bacakları kesilmiş olarak bulunan İsveçli gazeteci Kim Wall’un başı da başkent Kopenhag yakınlarında, denizde bulundu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Danimarkalı güvenlik yetkilileri, dalgıç ekiplerinin Wall’un başı, bacakları ve elbisesinin yer aldığı torbaları Kopenhag’ın güneyinde bulduğunu açıkladı.

Wall’un bedeninin parçalanmış gövdesi de yakın bir yerde bulunmuştu.

MUCİT CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Gazeteci, cesedinin keşfinden 11 gün önce mucit Peter Madsen adlı kişinin denizaltısıyla gezintiye çıkmıştı. 46 yaşındaki Madsen cinayetle suçlanıyor. Zanlı, suçlamayı reddediyor.

BATMASI İÇİN AĞIRLIK KOYULMUŞ

Yetkililer, torbaların içinden, batması için metal ağırlıklar da çıktığını söyledi.