Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105932
ALTIN
151.777
DOLAR
3.6495
STERLİN
4.8432
EURO
4.3215
13 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
13 Ekim Günlük Burç Yorumu
13 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Ekim 2017 Alanya -...
Siz de en az bir kere yaptınız! Çok tehlikeli...
Siz de en az bir...
banner468

İsveç'ten Türkiye'nin AB üyeliğine destek

İsveç hükümeti, Makedonya ile Türkiye'ye AB'ye katılım yolunda destek vermeye devam edileceğini açıkladı

İsveç'ten Türkiye'nin AB üyeliğine destek

İsveç hükümeti, Makedonya ile Türkiye'ye AB'ye katılım yolunda destek vermeye devam edileceğini açıkladı

12 Ekim 2017 Perşembe 23:59
İsveç'ten Türkiye'nin AB üyeliğine destek
banner404

İSVEÇ hükümeti, Makedonya ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine destek olmaya devam edeceğini açıkladı.
 
İsveç hükümetinin resmi sayfasında yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Bugün hükümet, İsveç’in ''Doğu Avrupa, Batı Balkan ve Türkiye için 2014-2020  reform işbirliği sonuç stratejisi' anlaşmasını gözden geçirmiştir. Makedonya, 2017 baharından beri AB'ye katılmak isteyen reform odaklı bir hükümete sahip. İsveç hükümeti de Makedonya hükümetine AB yolunda taahhütlerini yerine getirme konusunda çabalarını desteklemek istiyor. Ayrıca İsveç, 'Doğu Avrupa, Batı Balkan ve Türkiye ile yapılan reform iş birliği sonuç stratejisi' anlaşmasının çerçevesinde söz konusu ülkeleri AB'ye katılım yolunda desteklemeyi, böylelikle bölgede ekonomik, demokratik ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor."
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Makedonyaİsveç Hükümeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taliban'ın elindeki aile 5 yıl sonra kurtarıldı
Taliban'ın elindeki aile 5 yıl sonra kurtarıldı
ABD'nin ardından İsrail de ayrılma hazırlıklarını başlattı
ABD'nin ardından İsrail de ayrılma hazırlıklarını başlattı
'Ateş topu ile karşılık vereceğiz'
'Ateş topu ile karşılık vereceğiz'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim