İsveç ile Belçika güven mektubunu sundu

BAŞKANLIK Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsveç Büyükelçisi Frederick Floren ile Belçika Büyükelçisi Michel Neil Manz, başkent Trablus’taki Kırmızı Kale’de UMH’ye bağlı Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Komiseri Muhammed et-Tahir Seyyale’nin de katıldığı törende güven mektuplarını Serrac’a teslim etti. Serrac, İsveç ile Belçika’nın uluslararası platformlarda Libya’ya verdiği desteği ve AB’nin siyasi çözüm sürecinde oynadığı rolü övdü. Serrac yeni büyükelçilerin görevlerini Trablus’tan yürüteceğini aktardı.Floren ile Manz ise büyükelçiliklerinin yakın zamanda açılacağı bilgisini verdi. Ülkelerinin UMH ile Libya halkına destek olduğunu vurgulayan büyükelçiler, Libya ile her alanda ortak iş birliği ilişkilerini güçlendirmek istediklerini ifade etti.