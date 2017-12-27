İstihbaratçıları öldürdüler!

IRAK'IN Kerkük kentinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bir araçtan açılan ateş sonucu 2 istihbarat mensubu hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırganların araçla bölgeden kaçtıkları ifade edildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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