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İstifa etmek zorunda bırakılan eski bakan intihar etti!

Galler'de istifa etmek zorunda bırakılan eski bakan Sargeant hayatını kaybetti. İngiliz basını, 48 yaşındaki adamın intihar ettiğini duyurdu

İstifa etmek zorunda bırakılan eski bakan intihar etti!

Galler'de istifa etmek zorunda bırakılan eski bakan Sargeant hayatını kaybetti. İngiliz basını, 48 yaşındaki adamın intihar ettiğini duyurdu

07 Kasım 2017 Salı 17:48
İstifa etmek zorunda bırakılan eski bakan intihar etti!
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SARGEANT, hakkındaki suçlamalar üzerine ''adını temizlemeye izin vermeleri için' bağımsız bir soruşturma talep etmişti. Cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa eden eski Galler Devlet Bakanı Carl Sargeant, evinde ölü bulundu. İntihar ettiği düşünülen Sergeant'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, taziye mesajı yayımladı. Corbyn mesajında "Bu korkunç ve derinden şoke edici bir haber" ifadelerini kullandı. 
 Cinsel taciz iddiaları çıkan 48 yaşındaki Sergeant'ın İşçi Partisi üyeliğine de son verilmişti.  
Evli olan Sargeant’ın iki de çocuğu bulunuyor. 
İngiltere’deki taciz suçlamalarına 8 Muhafazakar Partili ve 3 İşçi Partili vekilin adı karışmıştı. Sargeant’a karşı 3 kadının suçlama da bulunduğu ifade ediliyor ancak suçlamaların detayları netleşmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel TacizGallerIstifa
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