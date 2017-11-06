Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112314
ALTIN
158.403
DOLAR
3.8731
STERLİN
5.0686
EURO
4.4909
Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir!
Şınav ve mekik yaşam süresini...
Grip, anne karnındaki bebeği de etkiliyor!
Grip, anne karnındaki bebeği de...
'Haftada 3 kez evinizi süpürün'
'Haftada 3 kez evinizi süpürün'
banner468

İstifa eden Başbakan Suudi Kralı ile...

Suudi Arabistan merkezli El Arabiya televizyonu istifa eden Lübnan Başbakanı Saad el Hariri ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bir araya geldiğini duyurdu

İstifa eden Başbakan Suudi Kralı ile...

Suudi Arabistan merkezli El Arabiya televizyonu istifa eden Lübnan Başbakanı Saad el Hariri ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bir araya geldiğini duyurdu

06 Kasım 2017 Pazartesi 14:08
İstifa eden Başbakan Suudi Kralı ile...
banner404

SUUDİ Kral Selman ile Lübnan'ın istifa eden Başbakanı Hariri'nin bir araya geldiğini duyuran El Arabiya konu hakkında daha fazla açıklama yapmadı.
Hariri cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iken istifasını duyurmuştu.
Kendisine yönelik bir suikast planı olduğunu savunan Hariri, Suudi Arabistan'ın 'ezeli düşmanı' İran'ı ve Lübnan Hizbullah'ını 'bölgede anlaşmazlık çıkarmakla' suçlamıştı. 
'LÜBNAN ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK' 
Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Tamer el Sabhan da bugün yaptığı açıklamada Hariri'nin istifasının ardından 'Lüban asla eskisi gibi olmayacak' dedi.Hariri dün yaptığı televizyon konuşmasıyla istifa ettiğini duyurmuştu.
Hariri yaptığı açıklamada, "Refik el Hariri'nin (Lübnan'ın 2005 yılında suikaste uğrayan eski başbakanı ve Saad el Hariri'nin babası) öldürülmesinden önceki havayı andıran bir iklimdeyiz. Hayatıma yönelik, gizli kapaklı bir komplonun hazırlandığını hissediyorum" diye konuşmuştu. 
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hariri'nin istifa etmek için kendisini 'Lübnan dışından' aradığını söylemişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanEl Arabiya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prensler otelde tutuluyor, kaçmasınlar diye jetlerin kalkışı yasak
Prensler otelde tutuluyor, kaçmasınlar diye jetlerin kalkışı yasak
'Türk tankları' iddiası ülkeyi karıştırdı
'Türk tankları' iddiası ülkeyi karıştırdı
Kaplan bakıcısına saldırdı! Ziyaretçilerin gözü önünde büyük dehşet
Kaplan bakıcısına saldırdı! Ziyaretçilerin gözü önünde büyük dehşet

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim