İşten atıldı, kamera kızı oldu, paraya para demiyor!

PORNOGRAFİ piyasası durmaksızın büyürken sekötürün çalışanları da boyut değiştiriyor. “Kamera kızı” olarak tanımlanan bir iş dalı bazı ülkelerde meslek literatürüne girmiş durumda. Romanya’da binlerce kadın stüdyolardan veya evlerinden “kamera kızı” olarak çalışıyor. Daha uzaktan örnek ise Avustralya’nın Queensland eyaletinden…

İŞTEN ATILDI “KAMERA KIZI” OLDU

Rosie Renee, parasız kalınca ‘kamera kızı’ olarak çalışmaya başladı. Daha önceden bir spor salonunda antrenör olarak çalışırken, birdenbire işine son verilen Rosie Renee en ilginç meslek dallarından birinde çalışıyor. Genç kadın müşterilerinin istekleri doğrultusunda hareket eden Renee, ayda 41 bin TL kazanıyor.

“MÜŞTERİLER NE İSTİYORSA ONU YAPIYORUM”

Kamera önünde seks yapan kadınları kapsamlı bir şekilde internet üzerinden araştıran 22 yaşındaki genç kız, bu endüstrinin aslında çok yaygın olduğunun farkına vararak bu işe giriştiğini ifade etti. Müşteriler ne istiyorsa onu yapıyorum diyen Renee, can sıkıcı talepler karşısında onları engellemek bir dakikamı bile almıyor diyerek işinin heyecan verici olduğunu söyledi.

AİLESİ DESTEKLİYOR

Rosie Renee, ”bu tam zamanlı bir iş. 70 saat boyunca kamerada her şeyi yapıyorum. Başlangıçta gergindim ancak zamanla bu işe alıştım” diyor ve ”Bu işi yaptığımı ailem biliyor ve beni yüzde yüz destekliyor. Yaptıklarımdan utanmıyorum. Seks işçileri de normal insanlar gibi’ diyerek açıklamasını tamamlıyor.