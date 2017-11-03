İşteki son gününde Trump'ın Twitter hesabını sildi!

SOSYAL medya ağı Twitter, yaptığı açıklamada işteki son günü olan bir çalışanının ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını sildiğini duyurdu.
Trump'ın @realdonaldtrump adlı Twitter hesabı, açıklamanın öncesinde 11 dakika boyunca Twitter'dan silinmişti. Trump'ın hesabına girmeye çalışanlar 'Böyle bir hesap yok' ikazını görüyordu. Twitter yaptığı ilk açıklamada bir çalışanlarının 'yanlışlıkla' Trump'ın hesabını sildiğini söylemişti.
BBC Türkçe'nin aktardığı haber göre, şirket daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise, "Öğrendik ki Twitter'ın müşteri destek ekibinden perşembe günü işteki son günü olan bir çalışanımız tarafından Trump'ın hesabı kapatıldı. Geniş çaplı bir araştırma yapıyoruz" dedi
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